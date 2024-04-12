12 Nisan 2024, Cuma
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İran İsrail gerilimi artıyor! İran İsrail’i cezalandıracak mı?
İsrail’in Şam Başkonsoluğulu’nu vurmasının ardından Orta Doğu’da ki gerilim her geçen gün artıyor. İran Dışişleri bakanı geçtiğimiz günlerde “İsrail’i cezalandırmak meşru müdafaadır” demişti. Peki İran’da konuyla ilgili başka neler konuşuluyor? İsrail’e karşı saldırı gerçekleşecek mi? Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran’dan aktardı.