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İran İsrail gerilimi artıyor! İran İsrail’i cezalandıracak mı?

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Giriş: 12.04.2024 18:02
Güncelleme:12.04.2024 18:03
İsrail’in Şam Başkonsoluğulu’nu vurmasının ardından Orta Doğu’da ki gerilim her geçen gün artıyor. İran Dışişleri bakanı geçtiğimiz günlerde “İsrail’i cezalandırmak meşru müdafaadır” demişti. Peki İran’da konuyla ilgili başka neler konuşuluyor? İsrail’e karşı saldırı gerçekleşecek mi? Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran’dan aktardı.
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