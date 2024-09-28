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İran: Hamaney güvenli bölgeye götürüldü!

İran: Hamaney güvenli bölgeye götürüldü!

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 13:14
İsrail’in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürdüğünü iddia etmesinin ardından İran’dan flaş bir açıklama geldi. İran dini liderleri Ali Hamaney’in güvenli bölgeye götürüldüğünü açıkladı.
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