İnsanlığın öldüğü yer: Sednaya! Kan donduran tanıklık...

Tarihin gördüğü en barbar siyasi oluşumlardan biriydi Baas rejimi. 61 yıl sürdü. Şükürler olsun bugün yoklar artık karanlık sayfalardan birinde isimleri yazılı tek tek. Adı Sednaya. Kimi kızıl hapishane diyor, kimi insan mezbahası, kimi de ölüm çukurları. Muhalifler Şam’ı ele geçirmeden valizini toplayıp Rusya’ya kaçan Beşer Esad’ın iktidarken kendiyle gurur duyduğu eseri. Sadece Sednaya'dan çıkanların kurtulanların anlattıkları bile tek başına Esad’ın onu bekleyen sondan neden kaçtığını söylüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN