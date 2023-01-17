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İngiltere’de polislere tecavüz soruşturması! Londra Emniyet Müdürlüğü: 45 bin polisin geçmişleri incelenecek

A Haber
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Giriş: 17.01.2023 15:34
İngiltere'nin başkenti Londra'da 800'den fazla polis hakkında inceleme başlatıldı. Polisler taciz, cinsel saldırı ve ev içi şiddetle suçlanıyor. Londra Emniyet Müdürlüğü, “45 bin polisin geçmişleri incelenecek.” açıklaması yaptı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven başkent Londra'dan ayrıntıları aktardı.
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