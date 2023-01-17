17 Ocak 2023, Salı
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İngiltere’de polislere tecavüz soruşturması! Londra Emniyet Müdürlüğü: 45 bin polisin geçmişleri incelenecek
İngiltere'nin başkenti Londra'da 800'den fazla polis hakkında inceleme başlatıldı. Polisler taciz, cinsel saldırı ve ev içi şiddetle suçlanıyor. Londra Emniyet Müdürlüğü, “45 bin polisin geçmişleri incelenecek.” açıklaması yaptı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven başkent Londra'dan ayrıntıları aktardı.