İngiltere'de halkın pil ve mum stoklaması gerektiği açıklandı! Ne oluyor?

Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, İngiltere'de gelebilecek elektrik kesintileri, dijital iletişim kayıpları gibi olaylara karşı halkı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Dowden, herkesin pilli telsiz, meşale, mum ve ilk yardım çantaları gibi temel malzemeleri stoklaması gerektiğini belirtti.

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