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İngiltere’de büyük şok! "Londra sokaklarında insanlık dramı yaşanabilir"

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Giriş: 12.08.2020 13:54
Güncelleme:12.08.2020 14:57
Hayatın her köşesinde etkisini gösteren korona virüs salgını dünyanın pek çok ülkesinde çeşitli krizlere neden oldu. Bu ülkelerden biri de İngiltere! Son olarak Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, dikkat çeken bir iddiada bulundu, binlerce kişinin kirasını ödeyemeyeceği için evsiz kalacağını ifade etti. İşte haberin tüm detayları…


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