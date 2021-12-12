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Hortum Kasırgası ABD'yi yerle bir etti! 5 eyalet yerle bir oldu en az 80 ölü

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.12.2021 11:26
ABD'de Ulusal Hava Durumu Servisi'nin günlerdir uyarılarda bulunduğu kasırga 5 eyaleti yerle bir etti. Kentucky başta olmak üzere Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois gibi çok sayıda eyalet felaketi yaşarken, ABD Başkanı Joe Biden yaşananları "Hayal edilemez bir trajedi" olarak nitelendirdi. Son bilgilere göre kasırga felaketinde 80 kişi hayatını kaybetti, düzinelerce kişi ise kayboldu. Kentucky Valisi Beshear yaşanan olayı "Eyalet tarihinin en ölümcül kasırgası" olarak nitelendirdi.
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