Hollanda'da grev dalgası! Demiryolu çalışanları ve otobüs şoförleri de greve gidiyor

Hollanda'da grev dalgası her geçen günü büyüyerek devam ediyor. Demiryolu çalışanları ve otobüs şoförleri de greve gidiyor. Fatih Özyar gelişmeleri Amsterdam’dan canlı yayında aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN