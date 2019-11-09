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09.11.2019
Hollanda'da ezan tartışması
Hollanda'da ezan tartışması yaşanıyor. Hollanda'da Müslümanlar, İslam'a karşı ön yargıları kırmak için yalnızca Cuma Namazı için cami hoparlörlerinden sesli ezan okunmasını talep ettiler. Ancak yerel yönetim, Müslümanların tekliflerini reddetmekle kalmadı bir de ezanın aslına uygun değil de Hollandaca okunmasını talep etti. Haberin detaylarını A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı...
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