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Hizbullah'a yeni saldırı sinyali! Netanyahu: Mesajı almadılarsa, söz veriyorum mesajı alacaklar

Hizbullah'a yeni saldırı sinyali! Netanyahu: Mesajı almadılarsa, söz veriyorum mesajı alacaklar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 19:43
Güncelleme:22.09.2024 19:45
İsrail ve Lübnan Hizbullah’ı arasındaki saldırılar devam ediyor. Hizbullah İsrail’i yaklaşık 150 roketle hedef aldı. İsrail donanmasına ait gemiler ise Lübnan açıklarında. Peki bölgede şu anda neler oluyor? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, kameraman Niyazi Kurt ile birlikte Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan son gelişmeleri anlattı.
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