Hizbullah'a yeni saldırı sinyali! Netanyahu: Mesajı almadılarsa, söz veriyorum mesajı alacaklar

İsrail ve Lübnan Hizbullah’ı arasındaki saldırılar devam ediyor. Hizbullah İsrail’i yaklaşık 150 roketle hedef aldı. İsrail donanmasına ait gemiler ise Lübnan açıklarında. Peki bölgede şu anda neler oluyor? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, kameraman Niyazi Kurt ile birlikte Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan son gelişmeleri anlattı.

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