09 Mayıs 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Hindistan'dan çarpıcı iddia: Pakistan, Türk yapımı 400 İHA ile sınırımızı ihlal etti!
Hindistan’dan çarpıcı iddia: Pakistan, Türk yapımı 400 İHA ile sınırımızı ihlal etti!

Hindistan'dan çarpıcı iddia: Pakistan, Türk yapımı 400 İHA ile sınırımızı ihlal etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.05.2025 18:19
Hindistan ordusu, Pakistan'ın 7-8 Mayıs gecesi 36 noktada 300-400 Türk yapımı İHA ile hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü. Albay Kureyşi, "Songar İHA'ları kullanılarak sızma girişiminde bulunuldu, hava savunmamız test edilmek istendi" açıklamasını yaptı. İHA enkazları üzerinde inceleme devam ediyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hindistan’dan çarpıcı iddia: Pakistan, Türk yapımı 400 İHA ile sınırımızı ihlal etti!
Hindistan: Pakistan Türk yapımı 400 İHA ile sınırımızı ihlal etti!
Hindistan: Pakistan Türk yapımı 400 İHA ile sınırımızı ihlal etti!
Merz’den Moskova’ya ateşkes vurgusu!
Merz'den Moskova'ya ateşkes vurgusu!
Gazze’de ateşkes mi? Trump duyuracak
Gazze'de ateşkes mi? Trump duyuracak
Kızıl Meydan’da gövde gösterisi
Kızıl Meydan'da gövde gösterisi
Vatikan’da beyaz duman! İşte yeni papa
Vatikan'da beyaz duman! İşte yeni papa
Gazze: Açlık, susuzluk ve sessiz ölüm! Kıtlık kapıda
Gazze: Açlık, susuzluk ve sessiz ölüm! Kıtlık kapıda
Trump: Powell hiçbir fikri olmayan aptal!
Trump: Powell hiçbir fikri olmayan aptal!
Trump: İngiltere ile çığır açan anlaşma yaptık!
Trump: İngiltere ile "çığır açan" anlaşma yaptık!
Dışişleri Bakanı Fidan, Avusturyalı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Avusturyalı mevkidaşı ile görüştü
Yeni Papa ABD’li Robert Prevost oldu!
Yeni Papa ABD'li Robert Prevost oldu!
Vatikan’da bacadan beyaz duman çıktı! Yeni Papa seçildi
Vatikan'da bacadan beyaz duman çıktı! Yeni Papa seçildi
Kuzey Kore’nin füzesi Japonya’ya düştü
Kuzey Kore'nin füzesi Japonya'ya düştü
Daha Fazla Video Göster