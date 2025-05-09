Hindistan’dan çarpıcı iddia: Pakistan, Türk yapımı 400 İHA ile sınırımızı ihlal etti!

Hindistan ordusu, Pakistan'ın 7-8 Mayıs gecesi 36 noktada 300-400 Türk yapımı İHA ile hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü. Albay Kureyşi, "Songar İHA'ları kullanılarak sızma girişiminde bulunuldu, hava savunmamız test edilmek istendi" açıklamasını yaptı. İHA enkazları üzerinde inceleme devam ediyor.

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