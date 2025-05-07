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Hindistan-Pakistan arasında füze gerilimi: Cami bombalandı, imam şehit oldu

Hindistan-Pakistan arasında füze gerilimi: Cami bombalandı, imam şehit oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.05.2025 00:33
Hindistan ile Pakistan arasında tansiyon yeniden zirveye çıktı. Pakistan ordusu, Hindistan’ın üç bölgeden füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırılardan biri Mescid-i Tayyib Camisi’ni hedef aldı; cami ağır hasar alırken imam şehit oldu. Pakistan, saldırılara kendi belirleyeceği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı.
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Hindistan-Pakistan arasında füze gerilimi: Cami bombalandı, imam şehit oldu
Pakistan’da cami bombalandı imam şehit oldu!
Pakistan'da cami bombalandı imam şehit oldu!
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