07 Mayıs 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Hindistan-Pakistan arasında füze gerilimi: Cami bombalandı, imam şehit oldu
Hindistan ile Pakistan arasında tansiyon yeniden zirveye çıktı. Pakistan ordusu, Hindistan’ın üç bölgeden füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırılardan biri Mescid-i Tayyib Camisi’ni hedef aldı; cami ağır hasar alırken imam şehit oldu. Pakistan, saldırılara kendi belirleyeceği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı.