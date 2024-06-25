Hangi ülkeden kaç nükleer silah var? Harita yayınlandı işte detaylar...

Nükleer silahlar konusunda anlaşmazlıklar sürse de dünyada 12 bin 512 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Ülkelerin bu alanda yaptıkları yatırım ise son yıllarda 82 milyar doları geçti. İnsanlığın güvenliğini tehdit eden nükleer silah sayısı her geçen yıl artmaya devam ederken, dünya üzerindeki nükleer site haritası paylaşıldı. Peki en çok Nükleer silah hangi ülkede var? Gazze'yi abluka altına alarak sivil katliamı gerçekleştiren İsrail'in nükleer silahı bulunuyor mu? İşte detaylar...

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