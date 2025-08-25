Hamburg Limanı yakınında yangın

Almanya'nın liman kenti Hamburg'taki Veddel semtinde liman yakınında bulunan bir depoda yangın çıktı. Hamburg Limanı’na çok yakın bölgedeki yangında çok sayıda patlama meydana geldi. Bölgeye 100’den fazla itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen siyah duman bulutu şehrin her yerinden görüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN