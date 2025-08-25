25 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Hamburg Limanı yakınında yangın
Hamburg Limanı yakınında yangın

Hamburg Limanı yakınında yangın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2025 19:24
Almanya'nın liman kenti Hamburg'taki Veddel semtinde liman yakınında bulunan bir depoda yangın çıktı. Hamburg Limanı’na çok yakın bölgedeki yangında çok sayıda patlama meydana geldi. Bölgeye 100’den fazla itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen siyah duman bulutu şehrin her yerinden görüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hamburg Limanı yakınında yangın
Hamburg Limanı yakınında yangın
Hamburg Limanı yakınında yangın
Bodrum katta onlara ne yapıldığını bilmiyorduk
"Bodrum katta onlara ne yapıldığını bilmiyorduk"
Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü
Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü
Bakan Fidan Cibuti Dışişleri Bakanı Omar ile görüştü
Bakan Fidan Cibuti Dışişleri Bakanı Omar ile görüştü
Dünya Gazze için ayakta!
Dünya Gazze için ayakta!
Hulk rolüyle tanınan Ruffalo’dan Gazze tepkisi!
"Hulk" rolüyle tanınan Ruffalo'dan Gazze tepkisi!
Gazze’de her gün katliamın boyutu büyüyor
Gazze'de her gün katliamın boyutu büyüyor
Gazze’de hastane katliamı!
Gazze’de hastane katliamı!
Araçların kaportasını çizip aynalarını kırdılar!
Araçların kaportasını çizip aynalarını kırdılar!
İngilizlere göre uygulama mahremiyet ihlali
İngilizlere göre uygulama "mahremiyet ihlali"
İsrail Gazze’de hastanede vurdu!
İsrail Gazze'de hastanede vurdu!
Yeşil sahada bir dev adam
Yeşil sahada bir dev adam
Daha Fazla Video Göster