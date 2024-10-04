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Hamaney İsrail’e meydan okudu! İsrail ordusu: Hizbullah’ın iletişim birimi komutanını öldürdük

Hamaney İsrail’e meydan okudu! İsrail ordusu: Hizbullah’ın iletişim birimi komutanını öldürdük

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 18:03
İran dini lideri Ali Hamaney'in açıklamaları Lübnan’da nasıl yankılandı. İsrail saldırısı altındaki Lübnan’dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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