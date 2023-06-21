Genç kadın yarı çıplak ve paramparça halde bulunmuştu! Turizm cennetinde vahşette yeni detaylar: Ölüm evi görüntülendi

Kan donduran olay Yunanistan’ın turizm cenneti Kos Adası’nda meydana geldi. Günlerce kayıp olarak aranan 27 yaşındaki Polonyalı Anastasia Rubinska cesedi ormanlık bir alanda bulundu. Genç kadının cesedinin üzerinin dallarla kaplı olduğu ve parçalara ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Dünyanın konuştuğu vahşete ilişkin yeni görüntüler ve ayrıntılar ortaya çıktı...