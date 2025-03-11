Gazze’deki Rantis Hastanesi kısıtlı imkanlarla çocukları hayata bağlıyor

İsrail Gazze'de savaşın ilk günlerinden bu zamana kadar öncelikli olarak hastaneleri hedef aldı. Gazze'nin kuzeyinde çocuklara diyaliz hizmeti veren tek hastane olan Rantisi Çocuk Hastanesi, saldırılar nedeniyle tahrip olsa da kısıtlı imkanlarla böbrek yetmezliği olan çocukları hayata bağlamaya çalışıyor.

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