Haberler Dünya Videoları Gazze'deki aileleri için endişeliler
Gazze’deki aileleri için endişeliler

Gazze'deki aileleri için endişeliler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2025 14:08
Siyonist İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırımın üzerinden yaklaşık üç yıl geçmesine rağmen bölgede insani dram bitmek bilmiyor. Gazze’den yükselen feryatlar hâlâ yankılanırken, İstanbul’da yaşamlarını sürdürmeye çalışan Filistinlilerin tek gündemi ise memleketlerinden gelen haberler. A Haber ekibi olarak gurbet elde diken üstünde yaşayan Filistinlilerin duygu dolu hikâyelerine kulak verdik.
