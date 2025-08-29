29 Ağustos 2025, Cuma

Gazze'de insani kriz derinleşiyor: Yardımlar talan ediliyor
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2025 22:51
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve açlığı silah olarak kullanması nedeniyle insani kriz büyüyor. Filistinli kaynaklar, yardım tırlarının tekrar İsrail destekli çeteler ve açlıkla mücadele eden siviller tarafından yağmalandığını açıkladı. Sivillerin yardım malzemelerine ulaşmak için uzun süre beklediği, elde ettikleri sınırlı gıdaları paylaştıkları belirtildi. Gazze Hükümeti Medya Ofisi, İsrail’in yardım dağıtımlarını engellediğini ve güvenliği sağlamadığını duyurdu. Son bir ayda insani yardımların yalnızca yüzde 14’ünün ulaştığı bildirildi. Çocuklar, yaşlılar ve hastaların durumdan en ağır şekilde etkilendiği kaydedildi. Uluslararası topluma ve Arap ülkelerine acil müdahale çağrısı yapıldı. Baskılar artırılarak bölgeye eksiksiz yardım ulaştırılması isteniyor. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, can kaybı 63 bin 25’e, yaralananların sayısı 159 bin 490’a yükseldi. Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 317 kişi hayatını kaybetti, bunların 121’i çocuk.
