23 Ekim 2025, Perşembe

Gazze'de ateşkes ihlalleri! İsrail'den alçak işgal planı, 1974 anlaşmasını hiçe saydılar
Gazze’de ateşkes ihlalleri! İsrail’den alçak işgal planı, 1974 anlaşmasını hiçe saydılar

Gazze'de ateşkes ihlalleri! İsrail'den alçak işgal planı, 1974 anlaşmasını hiçe saydılar

Giriş: 23.10.2025 11:20
Gazze'de ateşkes masasını bile bombalamaktan çekinmeyen katil İsrail, şimdi de gözünü Suriye topraklarına dikti. Beşşar Esed rejiminin yıkılmasını fırsat bilen Siyonist ordu, 1974 tarihli uluslararası anlaşmayı paçavraya çevirerek Suriye'nin güneyindeki işgalini genişletiyor. A Haber'in ulaştığı son dakika bilgisine göre İsrail, Şam kırsalı, Dera ve Kuneytra'daki askeri nokta sayısını son 3 ayda 10'dan 19'a çıkararak bölgedeki ateşi körüklemeye hazırlanıyor. Bu alçak işgal planı, İsrail'in "barış" kelimesinin arkasına saklanarak Ortadoğu'yu nasıl bir kaosa sürüklemek istediğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Gazze’de ateşkes ihlalleri! İsrail’den alçak işgal planı, 1974 anlaşmasını hiçe saydılar
