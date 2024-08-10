Gazze’de ateşkes görüşmelerine İran’dan ilk açıklama!

ABD Gazze'de ateşkes görüşmelerinin 15 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini ve görüşmelerin Kahire'de ya da Doha'da gerçekleştireceğini duyurdu. Ateşkes gelişmeleri sonrası İran'dan ilk açıklama geldi. İran'ın BM Temsilcisi yaptığı açıklamada "Hamas'ın kabul ettiği anlaşmayı onaylarız." dedi. A Haber canlı yayına bağlanan gazeteci konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.