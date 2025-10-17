Gazze kıyısında 2 tonluk dev balık karaya vurdu! Halk akın etti

17 Ekim 2025, Cuma

Giriş: 17.10.2025 20:26
Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesinde sahile vuran dev balık, bölge halkında büyük merak uyandırdı. Yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlığında olduğu belirlenen balık, çevrede toplanan vatandaşların ilgisini çekti. Balıkçılar, bu denli büyük bir balığın Gazze kıyılarında onlarca yıldır görülmediğini belirtti. Dev balığın türü konusunda farklı iddialar ortaya atıldı. Bazı uzmanlar balığın “Mola Mola” yani Okyanus Güneş Balığı olduğunu öne sürerken, İsrailli deniz biyoloğu Dr. Adi Barash balığın aslında bir balina köpekbalığı olduğunu açıkladı. Karaya vuran dev canlı, Gazze halkı için kısa süreli de olsa bir sevinç ve merak kaynağı oldu. Çocuklar sahile koşarak balığı yakından görmek için birbirleriyle yarıştı.
