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Freni patlayan TIR araçların arasında daldı

Freni patlayan TIR araçların arasında daldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 10:05
Tayland'da trafikten kaçmak için emniyet şeridini ihlal eden bir TIR'ın freni patladı. Kontrolden çıkan dev araç, seyir halindeki araçların arasına daldı. Sonrasında yaşanan dehşet anları ise başka bir aracın kamerasına bakın nasıl yansıdı.
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