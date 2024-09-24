Freni patlayan TIR araçların arasında daldı

Tayland'da trafikten kaçmak için emniyet şeridini ihlal eden bir TIR'ın freni patladı. Kontrolden çıkan dev araç, seyir halindeki araçların arasına daldı. Sonrasında yaşanan dehşet anları ise başka bir aracın kamerasına bakın nasıl yansıdı.

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