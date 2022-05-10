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Fransa'da tepki çeken 23 Nisan kutlaması!

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Giriş: 10.05.2022 17:51
Fransa’da bir Türk okulunda, okul aile birliğinin 23 Nisan kutlamalarında çocuklara Atatürk'e secde yaptırdığı ortaya çıktı. Söz konusu görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.
Fransa’da tepki çeken 23 Nisan kutlaması!
Fransa'da tepki çeken 23 Nisan kutlaması!
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