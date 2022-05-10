10 Mayıs 2022, Salı
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Fransa'da tepki çeken 23 Nisan kutlaması!
Fransa’da bir Türk okulunda, okul aile birliğinin 23 Nisan kutlamalarında çocuklara Atatürk'e secde yaptırdığı ortaya çıktı. Söz konusu görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.