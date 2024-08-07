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Filistinli tutukluya tecavüz skandalı! Kan donduran görüntü | Hem sapık hem katil İsrail askeri

Filistinli tutukluya tecavüz skandalı! Kan donduran görüntü | Hem sapık hem katil İsrail askeri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.08.2024 13:34
Gazze'yi abluka altına alarak binlerce sivili katleden katil İsrail ordusu, Filistinli tutuklulara yaptığı işkencelerde bu kez kan donduran bir suç işledi. İsrail askerlerinin bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
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