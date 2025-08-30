30 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları FED yetkilisini ihraç eden Trump mahkemelik oldu!
FED yetkilisini ihraç eden Trump mahkemelik oldu!

FED yetkilisini ihraç eden Trump mahkemelik oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2025 16:29
111 yıllık ABD Merkez Bankası tarihinde bir ilke imza atan Başkan Trump, Fed Yönetim Kurulu üyelerinden Lisa Cook’u görevden almıştı. Bu hamle, Beyaz Saray’ın Merkez Bankası’na savaş açtığı yorumlarına yol açtı. Görevden alınan Cook ise kararı yargıya taşıdı. Cook, Başkan Trump’ın böyle bir yetkisinin olmadığını ve görevden alınmasının hukuksuz olduğunu öne sürdü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
FED yetkilisini ihraç eden Trump mahkemelik oldu!
Hindistan’da heyelan: 4 ölü, onlarca kayıp
Hindistan'da heyelan: 4 ölü, onlarca kayıp
FED yetkilisini ihraç eden Trump mahkemelik oldu!
FED yetkilisini ihraç eden Trump mahkemelik oldu!
Eli moraran Trump iki gündür neden sessiz?
Eli moraran Trump iki gündür neden sessiz?
İsrail, Gazze’de fırını hedef aldı: 12 ölü
İsrail, Gazze’de fırını hedef aldı: 12 ölü
Endonezya’daki protestocular hükümet binasını ateşe verdi!
Endonezya’daki protestocular hükümet binasını ateşe verdi!
Rusya’dan Macron’a sert tepki: Sınırı aştı
Rusya'dan Macron'a sert tepki: Sınırı aştı
ABD’den skandal Filistin hamlesi!
ABD'den skandal Filistin hamlesi!
İsrail’in gizemli Şam saldırılarının şifresi!
İsrail'in gizemli Şam saldırılarının şifresi!
AB Ukraynalı askerleri eğitecek!
AB Ukraynalı askerleri eğitecek!
Gazze’de yardımlar talan ediliyor
Gazze’de yardımlar talan ediliyor
Soykırım ordusu Gazze’yi topyekün işgale başladı
Soykırım ordusu Gazze'yi topyekün işgale başladı
İngiltere’den İsrailli yetkililere ret!
İngiltere'den İsrailli yetkililere ret!
Daha Fazla Video Göster