FED yetkilisini ihraç eden Trump mahkemelik oldu!

111 yıllık ABD Merkez Bankası tarihinde bir ilke imza atan Başkan Trump, Fed Yönetim Kurulu üyelerinden Lisa Cook’u görevden almıştı. Bu hamle, Beyaz Saray’ın Merkez Bankası’na savaş açtığı yorumlarına yol açtı. Görevden alınan Cook ise kararı yargıya taşıdı. Cook, Başkan Trump’ın böyle bir yetkisinin olmadığını ve görevden alınmasının hukuksuz olduğunu öne sürdü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN