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Fas'ta 7 büyüklüğündeki depreme yayın sırasında yakalandı

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Giriş: 09.09.2023 04:34
Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede meydana gelen depremin 7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Öte yandan sosyal medya platformlarında halkın deprem sonrası sokaklara çıkmasına ve binaların çöküş anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.
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