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Etna yanardağı faaliyete geçti! Yanardağ patlamayla birlikte kül ve lav püskürttü

A Haber
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Giriş: 23.12.2022 16:38
Güncelleme:23.12.2022 16:39
İtalya'daki aktif yanardağlardan Etna yeniden volkanik faaliyete geçti. Yanardağ, patlamayla birlikte kül ve lav püskürtüyor. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı İtalya'dan aktardı.
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