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Etiyopya'da toprak kayması: 229 ölü! Yardıma gidenler de heyelana yakalandı

Etiyopya'da toprak kayması: 229 ölü! Yardıma gidenler de heyelana yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 19:07
Etiyopya'nın Gofa bölgesini sağanak vurdu. Aşırı yağış, toprak kaymalarına neden oldu. Felakette 229 kişi hayatını kaybetti.
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