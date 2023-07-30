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Eski ABD Başkanı Donald Trump’tan Joe Biden’a ağır küfür!

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Giriş: 30.07.2023 19:50
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da yaptığı konuşma sırasında, ABD Başkanı Joe Biden'a çok ağır bir küfür etti. ABD Başkanı Joe Biden'ın "Amerikan tarihinin en yozlaşmış başkanı" olarak değerlendiren Trump, "Aptal bir o... çocuğu olan bir herifimiz var." dedi.
Donald Trump’tan Joe Biden’a ağır küfür!
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