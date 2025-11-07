07 Kasım 2025, Cuma

Endonezya'da camide cuma namazı sırasında patlama: 54 yaralı
Endonezya’da camide cuma namazı sırasında patlama: 54 yaralı

Endonezya'da camide cuma namazı sırasında patlama: 54 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2025 17:40
Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bir okul kompleksinin içindeki camide cuma namazı sırasında patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Emniyet Müdürü Asep Edi Suheri yaptığı açıklamada, 54 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Suheri, patlamanın nedeninin araştırıldığını belirtti. Yerel medya, yapılan ön incelemede patlamanın meydana geldiği bölgede yelek, ateşli silahlar ve terör faaliyetleriyle bağlantılı bomba malzemeleri de dahil olmak üzere çok sayıda eşya bulunduğunu aktardı.
