En genç esir ATV Haber’e konuştu

Gazze'deki ateşkesle serbest kalan Ahmet Saleyha'nın hikayesi var sırada. 14 yaşındaki Ahmet'in diğer esirlerden farkı, İsrail zindanlarında tutuklu kalan en genç Filistinli olması. Bu yetmezmiş gibi, babasıyla da aynı kaderi paylaşması. Babası da 30 sene önce aynı zindanlarda tutuklu kalmış, işkenceye uğramış. Özlem Aktay ve Gökhan Aktaş bugün, Saleyha ailesini ziyaret etti ve hikayesini dinledi.