06 Kasım 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Elon Musk Tesla'dan ayrılacak mı?
Elon Musk’ın kişisel serveti halihazırda 500 milyar dolar civarında. Ancak Tesla hissedarlarının yönetim kurulunun yeni planını onaylaması durumunda, Musk’a görevine devam etmesi için yaklaşık 850 milyar dolarlık ödeme yapılacak. Bu gerçekleşirse, ünlü iş insanının serveti 1 trilyon dolar sınırını aşarak tarihte eşi görülmemiş bir seviyeye ulaşacak.