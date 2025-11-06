06 Kasım 2025, Perşembe

Elon Musk Tesla'dan ayrılacak mı?
06.11.2025
Elon Musk’ın kişisel serveti halihazırda 500 milyar dolar civarında. Ancak Tesla hissedarlarının yönetim kurulunun yeni planını onaylaması durumunda, Musk’a görevine devam etmesi için yaklaşık 850 milyar dolarlık ödeme yapılacak. Bu gerçekleşirse, ünlü iş insanının serveti 1 trilyon dolar sınırını aşarak tarihte eşi görülmemiş bir seviyeye ulaşacak.
