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Dünyanın en çirkin köpeği: Bay mutlu yüz

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Giriş: 26.06.2022 10:22
Amerika Birleşik Devletleri'nde "dünyanın en çirkin köpeği"ni belirlemek üzere yarışma düzenlendi. Bu unvanı kazanansa 17 yaşındaki Bay mutlu yüz adında bir köpek oldu.
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