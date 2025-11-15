15 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Dünya Atlası | A Haber insanlık dramının yaşandığı Sudan'da
Dünya Atlası | A Haber insanlık dramının yaşandığı Sudan’da

Dünya Atlası | A Haber insanlık dramının yaşandığı Sudan'da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.11.2025 16:35
Afrika'nın en geniş topraklarından biri Sudan. Yıllardır dünyanın en kötü insani felaketi olarak nitelendirilen yıkıcı bir çatışmanın yükü altında acı çekiyor. Afrika'nın bahtı kara ülkesi Sudan'daki katliama Türkiye kayıtsız kalmadı. A Haber ekibinden Kerim Ulak iç savaşın yaşandığı bölgeye gitti, dünyanın sessiz kaldığı bu insanlık dramına yakından tanıklık etti. İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünya Atlası | A Haber insanlık dramının yaşandığı Sudan’da
Endonezya’da heyelan faciası
Endonezya'da heyelan faciası
The Economist’ten şifrelerle dolu 2026 kapağı
The Economist'ten şifrelerle dolu 2026 kapağı
İran petrol tankerine el koydu
İran petrol tankerine el koydu
A Haber insanlık dramının yaşandığı Sudan’da
A Haber insanlık dramının yaşandığı Sudan'da
Hindistan’da karakolda patlama
Hindistan’da karakolda patlama
Yolcu otobüsü durağa daldı
Yolcu otobüsü durağa daldı
Montajcı BBC! Trump tazminat istedi
Montajcı BBC! Trump tazminat istedi
Maduro’dan ABD halkına barış çağrısı!
Maduro'dan ABD halkına barış çağrısı!
Almanya’da yeni askerlik yasasına onay
Almanya’da yeni askerlik yasasına onay
Rusya Kiev’de Azerbaycan Büyükelçiliği’ni vurdu
Rusya Kiev'de Azerbaycan Büyükelçiliği'ni vurdu
İsveç’te kanlı gece! Çift katlı otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var
İsveç’te kanlı gece! Çift katlı otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var
ABD’de Epsteın davası gündemden düşmüyor!
ABD'de Epsteın davası gündemden düşmüyor!
Daha Fazla Video Göster