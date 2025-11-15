Dünya Atlası | A Haber insanlık dramının yaşandığı Sudan’da

Afrika'nın en geniş topraklarından biri Sudan. Yıllardır dünyanın en kötü insani felaketi olarak nitelendirilen yıkıcı bir çatışmanın yükü altında acı çekiyor. Afrika'nın bahtı kara ülkesi Sudan'daki katliama Türkiye kayıtsız kalmadı. A Haber ekibinden Kerim Ulak iç savaşın yaşandığı bölgeye gitti, dünyanın sessiz kaldığı bu insanlık dramına yakından tanıklık etti. İşte tüm detaylar…

