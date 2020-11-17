Donald Trump'ın dört yıllık Ortadoğu karnesi

Görevine Ocak 2017'de başlayan ve 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri Demokrat rakibi Joe Biden'ın kazanmasıyla 20 Ocak 2021'de görevinden ayrılacak olan Donald Trump'ın başkanlık süresi ulusal ve uluslararası kamuoyunda çok tartışıldı. İşte Donald Trump'ın dört yıllık başkanlık dönemindeki Ortadoğu karnesi...

ABD'nin 45. başkanlığı görevine Ocak 2017'de başlayan ve 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerde Demokrat rakibi Joe Biden'ın galip gelmesiyle görevinden 20 Ocak 2021'de ayrılacak olan Donald Trump'ın başkanlık süresi fırtınalı geçti. Donald Trump'ın başkanlık dönemindeki Ortadoğu politikalarını sizler için derledik...