24 Nisan 2023, Pazartesi
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Disneyland'da korku dolu anlar! Alev alan mekanik ejderha paniğe yol açtı
ABD'nin California eyaletinde bulunan Disneyland tema parkında, 13 metrelik mekanik ejderha, gösteri sırasında alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi alevleri söndürürken, yangında yaralanan olmadığı açıklandı.