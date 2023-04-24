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Disneyland'da korku dolu anlar! Alev alan mekanik ejderha paniğe yol açtı

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Giriş: 24.04.2023 13:27
ABD'nin California eyaletinde bulunan Disneyland tema parkında, 13 metrelik mekanik ejderha, gösteri sırasında alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi alevleri söndürürken, yangında yaralanan olmadığı açıklandı.
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