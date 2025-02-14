Dışişleri Bakanı Fidan Romanya Dışişleri Bakanı ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, konferans marjında Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile görüştü. Görüşmede, Karadeniz’in güvenliği başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

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