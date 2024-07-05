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Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 05.07.2024 22:41
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi için geldiği Azerbaycan’da temaslarını sürdürüyor. Fidan, Şuşa kentinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayramov, “Şuşa'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Zirvesi çerçevesinde Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı öncesinde Türkiye Dışişleri Bakanı kardeşimiz Hakan Fidan ile ittifak, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında faydalı fikir alışverişinde bulunduk” ifadelerini kullandı.
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