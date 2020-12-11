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Defalarca denedi inadı işe yaramadı! Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı
Son dakika haberi.... Ukrayna'da kayda geçen video görenleri gülümsetti. Etkili olan olumsuz hava koşulları nedeyile yaşlanan buzlanmada bir yaya defalarca düşüp kalkarak yoldan yürümeye çalıştı. Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
Son dakika haberi.... Ukrayna'da kayda geçen video görenleri gülümsetti. Etkili olan olumsuz hava koşulları nedeyile yaşlanan buzlanmada bir yaya defalarca düşüp kalkarak yoldan yürümeye çalıştı. Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.