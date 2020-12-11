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Defalarca denedi inadı işe yaramadı! Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı

İHA
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Giriş: 11.12.2020 14:56
Güncelleme:11.12.2020 15:25
Son dakika haberi.... Ukrayna'da kayda geçen video görenleri gülümsetti. Etkili olan olumsuz hava koşulları nedeyile yaşlanan buzlanmada bir yaya defalarca düşüp kalkarak yoldan yürümeye çalıştı. Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Son dakika haberi.... Ukrayna'da kayda geçen video görenleri gülümsetti. Etkili olan olumsuz hava koşulları nedeyile yaşlanan buzlanmada bir yaya defalarca düşüp kalkarak yoldan yürümeye çalıştı. Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Defalarca denedi inadı işe yaramadı! Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı DEFALARCA DENEDİ İNADI İŞE YARAMADI! GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA İZLENME REKORLARI KIRDI
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