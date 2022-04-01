01 Nisan 2022, Cuma
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Dedeağaç'ta dikkat çeken hareketlilik! İşte sevkiyatların yapıldığı liman
Yunanistan'ın kuzeyinden Balkan ülkelerine tatbikat yapmak için hareket eden NATO güçlerinde büyük bir hareketlilik yaşandı. Hafta sonu başlayıp pazartesi gününe kadar hummalı bir çalışmayla Dedeağaç Limanı'ndan tren vagonlarına yüklenen ABD tankları, bölgedeki NATO güçlerini takviye etmek üzere Bulgaristan ve Romanya'ya taşındı. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, o noktadan son gelişmeleri aktardı.