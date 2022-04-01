01 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Dedeağaç'ta dikkat çeken hareketlilik! İşte sevkiyatların yapıldığı liman

Dedeağaç'ta dikkat çeken hareketlilik! İşte sevkiyatların yapıldığı liman

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.04.2022 11:33
Yunanistan'ın kuzeyinden Balkan ülkelerine tatbikat yapmak için hareket eden NATO güçlerinde büyük bir hareketlilik yaşandı. Hafta sonu başlayıp pazartesi gününe kadar hummalı bir çalışmayla Dedeağaç Limanı'ndan tren vagonlarına yüklenen ABD tankları, bölgedeki NATO güçlerini takviye etmek üzere Bulgaristan ve Romanya'ya taşındı. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, o noktadan son gelişmeleri aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ukrayna Belgorod’ta petrol deposunu vurdu
Ukrayna Belgorod'ta petrol deposunu vurdu
Dikkat çeken hareketlilik! İşte o liman
Dikkat çeken hareketlilik! İşte o liman
Sıra dışı doğa olayı kamerada
Sıra dışı doğa olayı kamerada
Rusya’dan geçici ateşkes kararı! A Haber sıcak bölgede
Rusya'dan geçici ateşkes kararı! A Haber sıcak bölgede
ABD Başkanı Joe Biden’dan flaş petrol kararı
ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş "petrol" kararı
Rus tankı apartmanları böyle vurdu
Rus tankı apartmanları böyle vurdu
Kırgızistan’dan Bayraktar TB2 için klip
Kırgızistan'dan Bayraktar TB2 için klip
Putin’den gaz ve yaptırım açıklaması
Putin'den gaz ve yaptırım açıklaması
Almanya Ukrayna’ya silah gönderecek mi?
Almanya Ukrayna'ya silah gönderecek mi?
A Haber vurulan o fabrikada
A Haber vurulan o fabrikada
Herson’da referandum hazılığı mı?
Herson’da referandum hazılığı mı?
Danimarka’da vicdanların sustuğu anlar!
Danimarka'da vicdanların sustuğu anlar!
Daha Fazla Video Göster