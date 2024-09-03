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Çocuk katili işgalci komutan Yadai istifa etti

Çocuk katili işgalci komutan Yadai istifa etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İslim İstanbullu
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Giriş: 03.09.2024 12:35
Gazze’de 11 aydır karadan soykırım yapan katli İsrail ordusunun Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai görevinden istifa etti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.
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Çocuk katili işgalci komutan istifa etti
Çocuk katili işgalci komutan istifa etti
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