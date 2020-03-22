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22.03.2020

Çinli uzman İtalya'nın koronavirüsle (corona virus) mücadelesindeki ölümcül hatalarını sıraladı |Video

Çinli uzman İtalya'nın koronavirüsle (corona virus) mücadeledeki ölümcül hatalarını sıraladı. Çin'in Vuhan kentinden ortaya çıktıktan sonra adeta dünyanını dört bir yanını saran yeni tip koronavirüs (coronavis) yayılmaya devam ediyor. Avrupa'da virüsün merkez üssü haline İtalya'da bilanço her geçen gün artıyor. Dünya gelinde ölü sayısı 13 bine yaklaşırken sadece İtalya hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bini aştı. Çinli uzman heyetin yetkilisi İtalyan hükümetinin virüsle mücadelesindeki ölümcül hatalarını sıraladı ve virüsten kurtulmak için neler yapılması gerektiğini tek tek anlattı.

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