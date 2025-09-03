Çin’den tarihi gövde gösterisi!

03 Eylül 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2025 23:09
İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminin 80. yıldönümünde Çin’in başkenti Pekin, nefes kesen bir askeri geçit törenine sahne oldu. Yaklaşık 10 bin askerin yanı sıra zırhlılar, uçaklar, füzeler ve son teknoloji ekipmanların sergilendiği tören, Çin’in dünyaya yaptığı açık bir güç gösterisi olarak değerlendirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un da katıldığı törene, hiçbir Batılı lider davet edilmedi. Törende konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise dikkat çeken mesajlar verdi. Şi, “İnsanlık artık ‘savaş ve barış’ arasında bir tercih yapmak zorunda” ifadelerini kullandı.
