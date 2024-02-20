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Bu kez hedefte Netanyahu var!

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Giriş: 20.02.2024 17:58
İsrailli esir yakınlarının hedefinde başbakanları var. Öfke had safhada, protestolar sürüyor. Sokaklarda Netanyahu aleyhine sloganlar yankılanıyor.İşte haberin detayları...
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