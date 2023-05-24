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Brezilya’da kuş gribi alarmı

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Giriş: 24.05.2023 08:47
İngiltere'de bir çiftlikte çalışan iki kişide kuş gribi tespit edilmesinden haftalar sonra bu kez brezilya alarma geçti. Ülkede son bir haftada artışa geçen kuş gribi vakaları nedeniyle, 6 aylık "acil durum" ilan edildi.
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