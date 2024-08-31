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Brezilya’da kilisede facia! Çatısı çöktü 2 kişi öldü

Brezilya’da kilisede facia! Çatısı çöktü 2 kişi öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 00:25
Brezilya’nın Recife şehrindeki bir kilisede gıda dağıtımı yapılırken çatıda çökme meydana geldi. Yaşanan korkunç olayda 2 kişi hayatını kaybederken Pernambuco Valisi Yardımcısı enkazda arama çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.
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