Bosna Devlet Konseyi Üyesi Şefik Dzaferoviç A Haber’de: Dodik’i geçmişten ders almaya çağırıyorum

Tarihi acılarla dolu bir ülke Bosna Hersek. Yakın tarihteki kanlı Bosna Savaşı ve elbette tüm insanlığın kara lekesi olan Srebrenitsa soykırımına tanıklık eden ülke şimdilerde yine savaş tehlikesi ile karşı karşıya. Bosnalı Sırpların lideri Milorad Dodik'in başlattığı bağımsızlık gerilimi bölgeyi yeni bir krize sürükledi. Yaşanan gelişmeleri Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak Üyesi Şefik Dzaferoviç A Haber'e değerlendirdi. A Haber Dış Haberler Editörü Ezgi İzgi'nin özel röportajı...

Tarihi acı ve kartliamlarla dolu bir ülke Bosna Hersek. Halihazırda iki entiteye dayalı devlet yapısıyla yıllardır siyasi krizle mücadele eden bir ülke. Bosnalı Sırpların lideri Milorad Dodik'in "bağımsızlık" açıklamalarıyla yeni bir krize sürüklendi. Üstelik bu kriz sadece Bosna Hersek'i değil tüm Balkanlar'ı etkisi altına aldı. Bölgede yaşanan son gelişmeleri Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak Üyesi Şefik Dzaferoviç A Haber'de anlattı.

Dzaferoviç, "Bosna Hersek'te her şeyden önce devlet kurumlarını yıkmaya çalışan ve deytın anlaşmasını ihlal eden taraflaın bilinçli davranmasını umuyorum. Bu niyetlerinden vazgeçme erdemini bulurlar ve Bosna- Hersek normal ve faal devlet olarak yoluna devam eder. Barışın tehdit edileceği bir duruma varılmayacağını umuyorum. Bosna-Hersek'in normal, verimli ve işlevsel bir devlet olarak gelişmeye devam edebilmesi ve barışın tehlikeye atılacağı bir duruma gelmememiz için bu eylemlerden geri dönecek kadar bilge olacaklarını umuyorum. Sayın Dodik'in tüm dünyanın önleyici tedbirler alması için alarm verdiğini gösteren Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerini dağıtacağına dair tehditleri nedeniyle Bosna Hersek'te ulaşılan reform seviyesinin düşmesine izin vermeyeceğiz. Bosna Hersek'teki güvenlik durumunun istikrarsızlaştırılması anlamına gelecek bu senaryolara müsade edilmeyecek. Onları geçmişten ders almaya çağırıyorum ve onlar için ders şudur ki : Bosna-Hersek'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kim saldırdıysa, ya Lahey mahkemesine ya da tarihin çöplüğüne düştü." ifadelerini kullandı.