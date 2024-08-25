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Bir başarı hikayesi: Mustafa Baklan

Bir başarı hikayesi: Mustafa Baklan

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.08.2024 11:42
Almanya'ya 1960'lı yıllarda başlayan işçi göçüyle binlerce Türk vatandaşı kendilerine yeni bir hayat kurdu. Ancak işçi olarak giden ailelerin çocuklar, torunları bugün, Almanya'da birçok sektörde lider konumunda. O isimlerden biri de Mustafa Baklan. Küçük bir market olarak başladıkları girişimleri, artık Almanya'nın en büyük gıda toptancısı. Mustafa Baklan, başarı hikayesini A Haber'e anlattı.
Bir başarı hikayesi: Mustafa Baklan
Bir başarı hikayesi: Mustafa Baklan
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