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Beyrut'ta peş peşe dehşet patlama görüntüleri!

Beyrut'ta peş peşe dehşet patlama görüntüleri!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 18:51
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta paylama meydana geldi. Şehrin üstü dumanla kaplanırken patlama sesi kentin dört bir yanından duyuldu. İşte sosyal medyaya düşen o dehşet görüntüler...

Beyrut’ta peş peşe dehşet patlama görüntüleri!
Beyrut'ta peş peşe dehşet patlama görüntüleri!
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